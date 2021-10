Ausschreitungen bei Rapids 0:2 in London

Zwei der Betroffenen wurden aufgrund von Angriffen gegen Polizeibeamte festgenommen, die dritte Person wegen Waffenbesitzes, zitierten englische Medien aus dem Bericht der Metropolitan Police. Über die Nationalitäten wurde nichts bekannt.

Nach der 1:0-Führung durch West Hams Declan Rice hatten sich die offenbar schon vor Anpfiff aufgebauten Spannungen auf den Rängen um den Sektor der rund 1500 mitgereisten Rapid-Fans entladen. Englische Anhänger provozierten, die Gäste-Fans wollten laut TV-Bildern daraufhin zum Bereich der West-Ham-Anhänger gelangen. Mit der Stadion-Security gab es Scharmützel, die Polizei schritt ein. Es flogen Trinkflaschen.

Gegen Tirol unter Druck

Am Sonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen die WSG Tirol soll bei Rapid nur der Sport im Fokus stehen. Die Wiener stehen im "Kellerduell" in der Bringschuld. Nach drei Meisterschaftsniederlagen en suite wird die Luft für Trainer Didi Kühbauer, der zum 100. Mal in der Bundesliga auf der Rapid-Bank Platz nehmen wird, langsam dünn. "Meine Burschen wissen, dass wir eine gute Partie benötigen – und die werden sie auch absolvieren", ist der Coach von einem Sieg überzeugt. Der couragierte Auftritt gegen West Ham nährt die Hoffnung. "Wir haben uns nicht belohnt. Jetzt müssen wir weiter hart arbeiten und erzwingen, dass das Glückspendel auch einmal auf unsere Seite schlägt", sagte Kühbauer.

Die Unterstützung von den Rängen wird überschaubar sein. Dem Vernehmen nach streikt die organisierte Fan-Szene, weil seit gestern in Wien die 2-G-Eintrittsregel, nach der nur noch geimpfte oder genesene Personen Matches verfolgen dürfen, gilt.