Anschober hofft für Bundesliga-Neustart auf "gute Lösung"

Man befinde sich in einem konstruktiven Dialog mit den Vertretern des Fußballs, wie bei allen anderen Öffnungsschritten habe aber der Gesundheitsschutz Vorrang. Trotz der guten Entwicklung dürfe man nicht unvorsichtig werde, so Anschober. "Wir wollen mit aller Kraft eine zweite Welle der Erkrankung vermeiden. Ob und wie eine derartige Lösung auch im Bereich der Fußball-Bundesliga und anderer Teamsportarten gelingen kann, werden die nächsten Tage entscheiden. Ich hoffe auf eine gute Lösung", betonte Anschober in einer Aussendung am Samstag.

Wie die anderen Lockerungen der Corona-Maßnahmen würden auch jene im Sport durch konkrete Sicherungsmaßnahmen gegen eine Ausbreitung und durch eine konsequente tägliche Überprüfung der landesweiten Coronavirus-Entwicklung begleitet. "Das ist die Voraussetzung dafür, dass Österreich weiterhin einen guten Weg durch die Krise geht", sagte Anschober, der auch eine generelle Entscheidung bezüglich der Mannschaftssportarten für nächste Woche in Aussicht stellte.