Anpfiff! Rapid gegen Salzburg im Liveticker

Die 48. Saison der Fußball-Bundesliga wird heute mit einem großen Schlager angekickt: Rapid ist nach der verpatzten vergangenen Spielzeit heiß auf Titelverteidiger Salzburg (20.45 Uhr, Sky und A1 Now live). Mittendrin könnte Maximilian Ullmann sein.

Das Spiel können Sie hier im Liveticker mitverfolgen:

"Heimspiel gegen Salzburg um dreiviertel neun – das ist richtig geil", sagte Rapid-Kapitän Stefan Schwab. Trotz des Verlusts zahlreicher Schlüsselspieler sei der Meister für ihn "die stärkste Mannschaft" in der Bundesliga. "Wir dürfen nicht glauben, dass die schwächer sind als sonst. Wir sind aber jedenfalls besser als vergangene Saison." Ein Platz "unter den ersten drei" sei realistisch.

Die Zuversicht nähren die Neuzugänge. Eine Woche nach seinem für viele LASK-Fans unverständlichen Wechsel zu Rapid ist Ullmann schon eine Option für die Startelf, Taxiarchis Fountas lauert als Joker auf der Bank, Thorsten Schick hat einen Stammplatz auf der rechten Seite sicher. "Man hat einfach ab dem ersten Tag irgendwie gemerkt, dass die Jungs die letzte Saison vergessen lassen wollen", sagte der 29-Jährige, der als Meister aus Bern kam. Ein Stürmer wird noch gesucht. Ex-Teamspieler Martin Harnik, bei Bremen auf dem Abstellgleis, ist (noch) zu teuer.

Viel mehr tat sich in Salzburg. Die halbe Startelf wurde verkauft, Diadié Samassékou, wegen seines Einsatzes beim Afrika-Cup wie Sekou Koita heute nicht dabei, wird der nächste Abgang sein.

Siebenter Titel in Serie als Ziel

"Wir sind bereit für das erste Spiel, obwohl es noch viel zu tun gibt", erklärte der neue Trainer Jesse Marsch, der in die großen Fußstapfen von Marco Rose tritt. "Aber es ist gut, wenn man mit so einem Spiel startet." Die Mannschaft ist jünger, am Ziel hat sich nichts verändert: Sportdirektor Christoph Freund peilt den siebenten Meistertitel in Serie an.

Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer fiebert nicht nur auf den Auftakt hin: Die Geburt seines ersten Kindes steht bevor. "Natürlich möchte ich bei der Geburt dabei sein", sagte der 33-Jährige, der deswegen auf Abruf ist.