Live: So soll die Bundesliga fortgesetzt werden

Unter strengen Bedingungen darf ab Anfang Juni die Bundesliga-Saison wieder ohne Zuschauer fortgesetzt werden. Frühestens um 17 Uhr wird Liga-Vorstand Christian Ebenbauer dann über die Ergebnisse der Verhandlungen via Livestream informieren.

Der Auftakt erfolgt mit dem ÖFB-Cup-Finale zwischen Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg und Zweitligist SC Austria Lustenau am 29. Mai um 20.45 Uhr im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Bereits am 2. Juni soll der Re-Start der Bundesliga angepfiffen werden. Bis Ende Juni sollen die verbleibenden zehn Runden sowie das Europaleague-Playoff ausgetragen werden.

Gestern um 9.15 Uhr hatte die Politik den Ball in der Fußball-Bundesliga ins Rollen gebracht, fünfeinhalb Stunden später war der LASK schon ganz auf den Wiederanpfiff Anfang Juni fixiert. Der Tabellenführer machte Tempo im Titelrennen: "Wir haben nach 22 Runden drei Punkte Vorsprung – da kann es nicht unser Ziel sein, dass wir Vierter werden", sagte Vizepräsident Jürgen Werner. "So sind die Spieler auch ausgerichtet."

Wann wird angepfiffen?

Bei der heutigen Klubkonferenz wird der Terminplan besprochen. Zur Eröffnung spielen Salzburg und Lustenau am Pfingstwochenende das Cup-Finale, danach dürfte es entweder unter der Woche oder spätestens am folgenden Wochenende mit dem Bundesliga-Powerplay losgehen.

Wie bereitet sich der LASK vor?

Ab Freitag ist normales Mannschaftstraining erlaubt. In der kommenden Woche soll ein achttägiges Trainingslager abgehalten werden. Noch muss der Klub aber abklopfen, ob das überhaupt erlaubt ist – genauso wie ein Probelauf. "Angeblich dürfen wir ein Testspiel machen", sagte Werner. Gegner wird ein Klub aus der Qualifikationsrunde sein. Dann bleibt noch eine normale Trainingswoche vor dem Wiederanpfiff.

Kapitän Gernot Trauner ist heiß auf die ersten Zweikämpfe im Mannschaftstraining. Bild: gepa

Reicht die Vorbereitungszeit?

"Wir wissen, dass es nicht genug sein wird", sagte Trainer Valerien Ismael. Kapitän Gernot Trauner erzählte, dass er sich nach dem Heimprogramm topfit gefühlt hatte. "Das hat man auf dem Platz gesehen, dass das teils nicht so ist. Jetzt dürfen wir keine Zeit verlieren." Bei der Fortsetzung steht durch die fehlende Fitness auch abseits des Coronavirus die Gesundheit auf dem Spiel. Ismael rechnet mit vielen Verletzungen. "Alles andere würde mich wundern." Deswegen hofft er, dass er zumindest, wie von der FIFA genehmigt, fünf Mal auswechseln darf – nicht nur, um die Belastung zu verteilen. Es steigere auch die Motivation der Spieler, wenn zwei Wechsel mehr möglich sind, dazu ergeben sich taktisch mehr Möglichkeiten. Das soll sich nicht nur auf den Rest der Saison beschränken. Ismael: "Ich hoffe, das wird so bleiben."

Fühlen sich die Spieler und Betreuer sicher?

"Wir sind froh, dass es weitergeht", sagte Trauner. "Wir können ohne Bedenken in die Vorbereitung starten." Zum Sicherheitsgefühl tragen die Tests bei: In dieser Woche wurde beim LASK jeden Tag getestet, vergangene Woche jeden zweiten Tag – ohne einen positiven Fall. "Wir haben uns sicher gefühlt", sagte Ismael. Die Vorbehalte, die der LASK geäußert hatte, "scheinen verflogen", sagte Werner: "Wir stehen voll hinter der Haltung der Bundesliga."

Fußball-Bundesliga als Testballon

Die Fortsetzung der Saison hing an einer Frage: Was passiert bei einem positiven Corona-Test? Zuerst hatte das Gesundheitsministerium Quarantäne für die gesamte Mannschaft samt Gegner gefordert, nun einigte man sich darauf, das nur der Infizierte isoliert wird.

Als Testballon für die Mannschaftssportarten steht die Bundesliga nun unter besonderer Beobachtung. „Es ist bewusst formuliert ein Modellversuch mit wissenschaftlicher Begleitung“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober. „Diesen Prozess schauen wir uns jetzt einmal an. Wie funktioniert er? Haben wir positive Test-Ergebnisse? Wie können wir damit umgehen? Wir betreten damit völliges Neuland.“ Bei Neuem, das räumte der Oberösterreicher ein, gebe es auch immer „etwas zum Nachjustieren“. Sportminister Werner Kogler kommentierte die Entscheidung, die mit gesamtgesellschaftlichen Lockerungen einhergehe, so: „Das ist ein bemerkenswerter Schritt, der ist gar nicht so klein.“ Ob und wann wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, könne man, so Anschober, derzeit nicht sagen.

Das grüne Licht sei keine „Lex Bundesliga“, betonten alle Beteiligten. Auch anderer Profi-Mannschaftssport wäre theoretisch ab Freitag wieder im Freien möglich. Allerdings sind die Vorgaben praktisch nur vom Fußball finanziell zu stemmen.

