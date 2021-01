Mit dem Heimspiel gegen Tirol kickt der LASK am Sonntag das Frühjahr an (17 Uhr). In der vergangenen Spielzeit beendeten die Athletiker den Grunddurchgang auf dem ersten Platz. Auch in dieser Saison haben sich die Linzer als Salzburg-Herausforderer positioniert. "Ich spüre einen unglaublichen Drive in der Mannschaft vom ersten Trainingstag an", sagte Trainer Dominik Thalhammer. Er bereitete sein Team auf neue Herausforderungen vor.