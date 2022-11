An diesem Tag bestreitet der LASK sein erstes Spiel im neuen Stadion

Der Frühjahrsauftakt erfolgt am Freitag dem 10. Februar 2023 um 20.30 Uhr mit dem Duell von Sturm Graz mit Rapid Wien. Am darauffolgenden Sonntag starten die OÖ-Klubs in die entscheidende Phase des Grunddurchgangs: Die SV Ried empfängt um 14.30 Uhr Hartberg, der LASK gastiert zeitgleich in Altach.

Ein besonderes Spiel für die Schwarz-Weißen steigt am 24. Februar: Der LASK kehrt am Freitagabend wieder in seine angestammte Linzer Heimat zurück und bezieht sein neues Heimquartier in der Raiffeisen Arena. Zu Gast bei der Premiere in der 19. Bundesliga-Runde ist der SC Austria Lustenau. Das letzte LASK-Heimspiel auf Linzer Boden fand am 16. Dezember 2020 statt, als der LASK im ÖFB-Cup den ASK Elektra mit 3:0 bezwang.

Abgeschlossen wird der Grunddurchgang am Sonntag, dem 19. März 2023. Danach erfolgt die Auslosung des Finaldurchgangs.

Der komplette Spielplan des Grunddurchgangs im Frühjahr: