Almedina Sisic war der blau-weiße "Superjoker"

Aktuell gibt es keine Zweifel. Im Frauenfußball ist die Nummer 1 in Linz die SPG Blau-Weiß/Kleinmünchen, die auch das zweite Saisonderby gegen den LASK für sich entschied. Nach dem 3:1-Auswärtserfolg in der Bundesliga gab es im Cup-Achtelfinale vor 823 Fans im Hofmann-Personal-Stadion einen 3:0-(1:0)-Sieg.

Nachdem Sandra Mayrhofer in der 31. Minute die 1:0-Führung erzielt hatte, folgte der große Auftritt von "Superjoker" Almedina Sisic. Die erst am Sonntag mit Jetlag von der U20-WM in Kolumbien zurückgekehrte österreichische Nationalspielerin schnürte nach ihrer Einwechslung nach gut einer Stunde einen "Doppelpack" (78., 87.). "Ich freue mich, dass es so gut gelaufen ist", sagte die 18-Jährige.

LASK-Trainer Benjamin Stolte zeigte sich enttäuscht: "Es ist schwer, nach so einer Niederlage Worte zu finden. Wir hatten die Führung auf dem Fuß, erzielen sie aber wieder nicht", sagte er: "Zurzeit ist das Momentum nicht auf unserer Seite. Blau-Weiß hat zu Beginn gut gedrückt. Wir hatten einige Chancen auf den Ausgleich und den Anschlusstreffer."

Comeback für das ÖFB-Team in Ried

Das rot-weiß-rote Frauen-Nationalteam kehrt für das EM-Play-off-Rückspiel der ersten Runde gegen Slowenien am Dienstag, 29. Oktober (18 Uhr, ORF 1), in die Rieder Innviertel-Arena zurück, wo bei der Premiere Ende Mai vor 3788 Besuchern ein 1:1-Remis gegen Island heraussprang. Es ist die nächste Etappe auf dem steinigen Umweg zur EURO 2025 in der Schweiz.

Ried hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen – auch bei ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger, die als Arsenal-Legionärin schon vor großen Kulissen gekickt hat. "Die Stimmung war ein richtiger Hexenkessel. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir hier gespielt haben", sagte die Stockerauerin im Mai. Ihr Wunsch nach Wiederholung geht in Erfüllung. Eintrittskarten zum Vollpreis von 14 bzw. 18 Euro sind ab sofort online via tickets.svried.at erhältlich.

Serienmeister SKN St. Pölten kann am Donnerstag (19 Uhr, ORF Sport+) gegen Mura (Slo) den Grundstein für die dritte Champions-League-Teilnahme in Folge legen.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos