Admira nach 2:2 bei St. Pölten weiter Letzter

Die Südstädter erreichten am Samstag in der 13. Runde auswärts gegen den SKN St. Pölten ein 2:2 und sind nun punktegleich mit dem Vorletzten SCR Altach. Die Austria verbesserte sich durch ein 1:0 bei der SV Ried an die neunte Stelle, der WAC kam im eigenen Stadion gegen den TSV Hartberg nicht über ein 0:0 hinaus.

Bereits am Freitag hatte Rapid daheim gegen Sturm Graz mit 4:1 gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen. Die Hütteldorfer könnten aber am Sonntag von Red Bull Salzburg (in Altach) und dem LASK (in Linz gegen WSG Tirol) wieder überholt werden.

