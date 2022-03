Abschied aus Salzburg

Einen Tag nach dem Einzug in das ÖFB-Cup-Finale gab Österreichs Fußball-Double-Gewinner FC Salzburg die Trennung von Mittelfeldregisseur Zlatko Junuzovic mit Saisonende bekannt. Der Vertrag des 34-Jährigen wird nicht verlängert. "Natürlich bedauere ich diese Entscheidung, weil ich sehr gerne hier in Salzburg bin und eine tolle, erfolgreiche Zeit hatte", sagte Junuzovic, der noch keine Zukunftspläne geschmiedet hat. "Ich weiß noch nicht, wohin mich mein Weg führen wird. Ich werde gemeinsam mit meiner Familie entscheiden, was das Beste für uns ist."

Wegen einer hartnäckigen Fersenverletzung hat es der Ex-ÖFB-Teamspieler, der 2018 von Werder Bremen in die Mozartstadt gekommen war, in der laufenden Spielzeit nur auf fünf Einsätze und 358 Minuten gebracht. "Ich hoffe, dass Sladdi bald wieder der Alte ist und wir gemeinsam noch zwei Titel feiern können", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund.