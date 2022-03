Was 90 Minuten ausmachen können: Beim LASK nährte das 6:0 gegen Tirol die Hoffnung, am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel gegen Slavia Prag in St. Pölten trotz des 1:4 in Tschechien doch noch eine Aufstiegschance zu haben. Bei der SV Guntamatic Ried, vor einer Woche noch so knapp am Einzug in die Meistergruppe gescheitert, schauen einige Fans nach der schwachen Leistung beim 0:2 gegen die Admira sorgenvoll nach unten in der Tabelle der Qualifikationsgruppe.