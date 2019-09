Dass Österreichs Fußball-Nationalmannschaft die gemeinsame Trainingswoche mit einem Trainingsmatch abschließen würde, war so nicht zu erwarten gewesen. Der gestrige 6:0 (2:0)-Erfolg im EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland war nicht mehr als eine Aufwärmübung für das Schlagermatch am Montag in Warschau gegen Polen.

72 Prozent Ballbesitz für Österreich, 11:1-Torschüsse, 668:143 angekommene Pässe – die Zahlen sprachen für sich. Als Österreichs Torhüter-Debütant Cican Stankovic nach 30 Minuten bei einem Laizans-Roller das erste und einzige Mal seine Finger im Spiel hatte – von einer Abwehr war in diesem Fall nicht zu reden – war das Spiel längst entschieden.

Nach sieben Minuten nützte Konrad Laimer ein Blackout in der lettischen Abwehr: Seine Vorlage musste Marko Arnautovic nur noch ins praktisch leere Tor rollen (7.). Es kam noch besser, als sich Marcel Sabitzers Weitschuss aus 25 Metern mit viel Effet hoch zum 2:0 ins rechte Eck drehte (13.).

Nach der Pause passte dann auch die Chancenauswertung. Nach Bogdaskins Ringereinlage gegen Stefan Lainer verwertete Marko Arnautovic den Elfmeter zum 3:0 (53.). Arnautovic war – wie schon beim ersten Treffer – leicht geladen. Seine Gesten in Richtung Mund und Ohren galten wohl jenen Kritikern, die seinen Transfer von England nach China nicht voller Ehrfurcht bejubelt hatten...

Die Zuschauer im Stadion Wals-Siezenheim hatte Österreichs Mittelstürmer, der mit seinen 26 Teamtoren jetzt mit Matthias Sindelar und Andreas Herzog gleichgezogen hat, aber komplett auf seiner Seite. 16.300 waren gekommen, um die Foda-Elf beim Pflichtsieg zu unterstützen. Die Stimmung war gut, wenngleich durch die fehlende Spannung der Funke auf den Rängen lange Zeit nicht komplett überspringen wollte.

Erst im Finish wurde es richtig laut: Vor allem, als "Heimkehrer" Stefan Ilsanker – bei Leipzig nicht einmal für den Champions-League-Großkader nominiert – nur 90 Sekunden nach seiner Einwechslung zum 4:0 traf (76.). Wobei sein Kopfball an die Innenstange, und dann via Lettlands Torhüter Steinbors hinter die Linie rollte. Und gleich danach legte mit Konrad Laimer ein weiterer waschechter Salzburger das 5:0 nach (80.). Die Letten fielen komplett auseinander, Michael Gregoritschs 6:0 (86.) bedeutete den höchsten Sieg seit dem 6:0 über die Färöer 2013. Konrad Laimer: "Wir haben unser Spiel bis zur letzten Minute voll durchgezogen."

> Der Liveticker zum Spiel als Nachlese

Slowenen wieder im Rennen

Die Blicke vieler Zuschauer waren in dieser Phase schon mehr aufs Smartphone gerichtet, um das Parallelspiel zwischen Polen und Slowenien zu verfolgen. Durch den 2:0-Sieg der Slowenen rückt in der Tabelle jetzt alles eng zusammen. Aus dem Zweikampf mit Israel um Platz zwei ist zur Halbzeit der EM-Quali ein Vierkampf um beide Fix-Aufstiegsränge geworden. Sogar Tabellenführer Polen ist für Österreich jetzt mit nur drei Zählern Abstand wieder in Reichweite. Allerdings ist neben Israel (mit dem 1:1 gegen Nordmazedonien der große Verlierer der Runde) jetzt auch Slowenien mit acht Punkten wieder voll im Aufstiegsrennen dabei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Marko Arnautovic Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.