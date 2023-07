3:0 - Sturm ist vor dem Duell gegen den LASK gut in Schuss

Erstmals seit der Saison 2019/20 (3:0 gegen St. Pölten) gelang Sturm Graz ein Auftaktsieg und stürmten gleich an die Tabellenspitze. Am kommenden Samstag ist der LASK der Gegner.

Bei den Grazern gaben zwei Zugänge ihr Debüt: Neben dem niederländischen Goalie Kjell Scherpen stand wie zu erwarten auch Jung-Stürmer Wlodarczyk in der Anfangself. Sturm machte von Anpfiff weg Tempo, bei der Führung half Austrias Torhüter Christian Früchtl mit: Er ließ einen Schuss von Jusuf Gazibegovic von der Strafraumgrenze ins kurze Eck passieren - 1:0 (9.).

Der deutsche Schlussmann wirkte fortan verunsichert. Nach einem verunglückten Ausflug nahe der Torauslinie besserte er einen Fehler gegen Wlodarczyk selbst aus (16.). Nach 20 Minuten traf der polnische U21-Teamstürmer bei seinem Debüt erstmals, beim Lochpass von Otar Kiteishvili stand der 20-Jährige aber deutlich im Abseits.

Die Austria suchte ihr Heil in Tempo-Gegenstößen, brachte die defensiv überzeugenden Steirer aber nicht ins Wanken. Im Gegenteil: Sturm brachte die hohe Schlagzahl präziser aufs Feld. Der spielfreudige Manprit Sarkaria bediente Kiteishvili, der Schuss des Georgiers wurde gerade noch zur Ecke abgefälscht.

Die Austria war nach der 33. Minute nur noch zu zehnt Marvin Martins stoppte den durchbrechenden Alexander Prass mit dem hohen Bein. Schiedsrichter Stefan Ebner sah sich das Horrorfoul im TV an - und wandelte die Gelbe in eine Rote Karte um. Prass blieb zunächst mit einer Wunde im Gesicht am Rasen liegen, konnte aber weitermachen und hatte vor der Pause mit einem Lattentreffer Pech (40.).

Wlodarczyk stellte sich mit einem Tor vor

Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 2:0: Nach Corner von Sarkaria köpfelte Wlodarczyk relativ unbedrängt in die verwaiste lange Ecke ein (38.). Die Austria schleppte sich mit Müh und Not in die Kabine, hatte aber auch nach dem Seitenwechsel Schwerstarbeit zu verrichten.

Zunächst bot sich den Violetten aber die erste und letztlich beste Torchance. Manuel Polster, der in der Pause für den in der Luft hängenden Dominik Fitz gekommen war, zeigte mit einer Soloaktion auf (56.). Scherpen und die Stange waren mit im Spiel. Die Heimfans schöpften kurz Hoffnung, doch was folgte, war der nächste Nackenschlag: David Affengruber setzte sich im Kopfballduell nach einer Sarkaria-Ecke fast mühelos gegen Polster durch - 3:0 (60.).

Bis zum Schlusspfiff betrieb die Austria erfolgreich Schadensbegrenzung, Sturm spulte das Schaulaufen mit teils frischem Personal staubtrocken ab.

Für die Wiener geht es zunächst "englisch" und dreimal hintereinander auswärts weiter. Auf das Rückspiel in Banja Luka am Donnerstag folgen Auftritte in Lustenau und Salzburg. Sturm empfängt am Samstag den LASK, ehe es am folgenden Dienstag in der Champions-League-Qualifikation losgeht: In der dritten Runde ist Eindhoven der Gegner.

Die Stimmen zum Spiel

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Ich bin sehr glücklich, es war ein super Auftakt. Wien ist kein leichtes Pflaster, da werden andere noch Probleme haben. Wir haben der Austria heute unser Spiel aufgezwungen. Auch die Schlüsselelemente wie beispielsweise Tabakovic haben wir im Griff gehabt. Einziger Kritikpunkt ist, dass wir in Überzahl zu sehr auf Kontrolle und zu wenig auf den Endzweck gespielt haben. Aber wir haben die Auftakthürde, den ersten Gradmesser, sehr, sehr gut gelöst."

Michael Wimmer (Austria-Trainer): "Wir sind schlecht reingekommen, da haben wir uns was anderes vorgenommen. Wir sind dann früh in Rückstand geraten, nach der Roten Karte mussten wir uns dann erst einmal sammeln. Etwas glücklich ging es dann mit 0:2 in die Pause, da hätten wir auch höher zurückliegen können. Nach der Pause kann ich meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Am Ende war es ein 3:0, ein verdienter Sieg, der auch in Ordnung geht. Bei Standardsituationen habe ich gedacht, dass wir diese in den Griff bekommen haben. Heute hat es sich aber bestätigt, dass wir da noch Probleme haben."

