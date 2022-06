Die Auswahl von Werner Gregoritsch musste sich Finnland in der Rieder Josko-Arena trotz zweimaliger Führung 2:3 (1:0) geschlagen geben.

Romano Schmid (5./Foul-Elfmeter) und Junior Adamu (76.) hatten die Hausherren mit ihren jeweils siebenten Treffern in der Qualifikation hoffen lassen. Die Skandinavier drehten die Partie aber durch Tore von Daniel Hakans (67.), Naatan Skyttä (83.) und Julius Tauriainen (89./Hand-Elfmeter).

"Wir belohnen uns nicht"

Österreich fiel hinter Norwegen (3:2 gegen Tabellenführer Kroatien) und die Finnen noch auf Platz vier zurück. Vier Niederlagen in zehn Partien sind zu viel für dieses sehr talentierte ÖFB-Team, das gestern ohne den nicht ganz fitten Austrianer Matthias Braunöder angetreten war. Doch das darf keine Ausrede sein. "Es ist extrem enttäuschend für uns alle. Wir bekommen einfach zu leicht Tore, das war in der ganzen Quali so", sagte Bremen-Legionär Schmid. "Wir belohnen uns nicht für unseren Aufwand, das tut sehr weh."