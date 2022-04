2:1 gegen Rapid: Junuzovic schoss Salzburg in der 94. Minute zum Sieg

Zlatko Junuzovic machte Salzburg auf seiner Abschiedstournee ein Geschenk: In der 94. Minute erzielte der 34-Jährige den Treffer zum 2:1-Sieg gegen Rapid. Die Wiener verloren auch die achte Partie in Serie in Salzburg.

Seit seiner langwierigen Fersenverletzung ist Junuzovic nur noch Nebendarsteller beim Meister, folgerichtig steht schon wochenlang fest, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Ob und wo er seine Karriere fortsetzt, ließ Junuzovic offen. Nur eine einzige Option schloss der Ex-Austria-Spielmacher aus: „Rapid wird es nicht werden.“

Umso süßer schmeckte ihm wohl der Siegtreffer. Luka Sucic hatte die Salzburger mit einem Schuss mit 102 km/h aus mehr als 30 Metern in Führung gebracht. Rapid-Torhüter Niklas Hedl vereitelte weitere Chancen. Praktisch aus dem Nichts erzielte Ferdy Druijf den Ausgleich für die Wiener. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch – bei dem Junuzovic für das K. o. zuständig war.

Sturm festigt zweiten Tabellenplatz

Wenige Stunden zuvor hatte Sturm Graz gegen den WAC einen 2:0-Auswärtssieg gefeiert und die Wiener Austria vor eigenem Publikum gegen Austria Klagenfurt ein 1:1 erreicht. In der Tabelle beträgt damit Salzburgs Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm weiterhin zwölf Punkte.

Wien. Drei weitere Zähler dahinter liegen die "Veilchen" an der dritten Stelle, Rapid ist zwei Punkte hinter dem Erzrivalen Vierter. Bereits am Samstag wurden die Spiele der Qualifikationsgruppe ausgetragen - Ried gewann beim LASK 2:0, WSG Tirol setzte sich in Hartberg 1:0 durch und Altach gegen die Admira endete 2:2.