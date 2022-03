1:7  Salzburg ging gegen den FC Bayern unter

Das Salzburger Champions-League-Abenteuer hat am Dienstagabend ein schmerzhaftes Ende genommen. Dass man beim 1:7 (0:4) im Achtelfinal-Rückspiel gegen die Bayern so untergehen würde, hätte man weder vor dem Spiel noch nach den starken zehn Anfangsminuten gedacht. Robert Lewandowskis Hattrick zwischen der 12. und 23. Minute besiegelte das Salzburger Schicksal – und machte auch den Unterschied aus. Während Bayerns Weltklasse-Stürmer seine Chancen sofort verwertete, vergaben die Salzburger ihre zwei Top-Möglichkeiten, die das Spiel vielleicht doch spannender gemacht hätten. Und das rächt sich dann gegen den Klasseteam wie den FC Bayern.

Ein Elferschießen hätten die Salzburger in diesem Europacupduell ja gerne genommen. Allerdings erst nach 120 Minuten. Stattdessen hatten die Bayern bereits nach 23 Minuten zwei Mal vom Punkt getroffen.

Beim ersten Foul von Maximilian Wöber war die Sache klar. Der Innenverteidiger hatte Robert Lewandowski am Knöchel getroffen. Lewandowski ließ sich lange Zeit, ehe er Keeper Köhn in die andere Ecke schickte (12.).

Beim zweiten Elfer war es schon heikler. Referee Clement Turpin, der auf Freistoß entschieden hatte, wurde vom VAR überstimmt. Das Foul von Wöber war an der Strafraumgrenze – ein kleiner Bayern-Bonus war dabei. Und weil es sich dabei um eine "faktische Entscheidung" handelte, sah sich der Referee die Entscheidung nicht einmal am Monitor an, sondern entschied sich direkt um. Wieder wartete Robert Lewandowski, bis sich Salzburgs Torhüter Philiipp Köhn für eine Ecke entschieden hatte – und traf zum 0:2 (21.).

Und praktisch vom Anstoß weg jubelte Lewandowski schon wieder. Torhüter Köhns Ausflug samt Klärungsversuch ging schief – von Lewandowskis Knie sprang der Ball noch an die Stange, ehe Lewandowski den Ball über die Linie drückte (23.).

Hattrick-Bestleistung

Neun Minuten für einen lupenreinen Hattrick gab es bis jetzt nur ein einziges Mal in der Champions League: 1995 gelang Mike Newell beim 4:1 von Blackburn gegen Rosenborg Trondheim das gleiche Kunststück. Robert Lewandowski hätte sich auch ein anderes Spiel aussuchen können.

Wirklich laut war es in der coronabedingt nur mit 25.000 Zuschauern gefüllten Allianz-Arena in München nie geworden. Kein Vergleich zur Stimmung vor drei Wochen in Salzburg, als die Bayern vor ausverkauftem Haus erst in der 90. Minute zum 1:1 gekommen war.

Nach den Festspielen des FC Lewandowski zu Beginn ging es für Salzburg nur noch um Schadensbegrenzung. Erst nach vier weiteren Treffern durch Serse Gnabry (31.) sowie Thomas Müller (54./83.) und Leroy Sane (87.) hatten die Bayern dann endlich genug. Höher verlor in einem Champions-League-K.O.-Duell zuletzt der FC Schalke 04 beim 0:7 im Achtelfinale 2019 gegen Manchester City.

Maurits Kjaergaard gelang dazwischen das Ehrentor (71.), ehe die niedergeschlagenen Salzburger Spieler nach Schlusspfiff trotz des Debakels noch von den eigenen Fans gefeiert wurden. Es war eine Abschiedsfeier.

Real will mit Alaba und Juanitos Geist die Wende schaffen

Real Madrid und David Alaba sind am Mittwoch (21 Uhr, ServusTV) gefordert. Im Achtelfinal-Schlager der Fußball-Champions-League muss der spanische Tabellenführer im ausverkauften Estadio Santiago Bernabeu gegen Paris Saint-Germain einen 0:1-Rückstand aufholen. Das Starensemble der Franzosen war im Hinspiel eine Klasse besser, die Aussicht auf den Pokal mit den "Riesenohren", den der Scheichklub noch nie gewonnen hat, ist intakt. Ein Tor in der 93. Minute, skrupellos und faszinierend finalisiert von Kylian Mbappe, sicherte PSG den knappen Sieg. "Er ist der beste Spieler in Europa", adelte Real-Trainer Carlo Ancelotti den 23-jährigen Weltmeister, der trotz einer Trainingsblessur einsatzfähig sein soll. "Ich spiele sicher", sagte Mbappe.

Die Madridistas schöpfen ihre Zuversicht aus dem "Remontada"- Mythos – der Aufholjagd. Wesentlich geprägt von Juanito, Reals legendärer Nummer 7, weil dieser sich vor heimischem Publikum immer ganz besonders ins Zeug legte. Und mitunter auf Italienisch wie Spanisch predigte: "90 minuti en el Bernabeu son molto longos". Zu Deutsch: 90 Minuten im Bernabeu sind sehr lange. Vielleicht werden es ja diesmal sogar 120 mit anschließendem Showdown im Elfmeterschießen.