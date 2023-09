1500 Fans sahen Blau-Weiß-Frauen

Von den 4900 Fußball-Fans, die zum Match Blau-Weiß gegen Altach (1:1) ins Hofmann-Personal-Stadion gekommen waren, blieben noch rund 1500, um sich im Anschluss das Frauen-Bundesliga-Duell Blau-Weiß/Kleinmünchen gegen Altach/Vorderland anzuschauen.

Die Vorarlbergerinnen behielten nach Toren von Maria Agerholm Olsen (57./Freistoß), Linda Natter (60.) und Vera Marie Ellgaß (85.) mit 3:0 (0:0) die Oberhand und fügten den Linzerinnen die erste Saison-Niederlage zu.

In der 2. Liga setzten sich die ungeschlagenen Ladies des LASK in Spittal gegen die Carinthians Hornets durch einen Treffer von Tea Krznaric in der 59. Minute mit 1:0 (0:0) durch. Die Athletikerinnen beklagten dabei den Ausfall von Jana Kofler (24.), die sich bei einem Zweikampf am rechten Fuß verletzte. Das Match war im Finish rund 20 Minuten wegen eines medizinischen Notfalls auf der Bank der Kärntnerinnen unterbrochen. Die ausgewechselte Elena Ciccarelli musste behandelt werden.

In der deutschen Bundesliga spielte Annabel Schasching aus St. Aegidi bei Freiburgs 2:2 gegen Meister FC Bayern, für den ÖFB-Teamspielerin Katharina Naschenweng traf, durch. Die Vöcklabruckerin Lisa Kolb saß auf der Bank.

