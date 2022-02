„Besser Wind als kein Licht“, sagte Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem 1:1 gegen Vorwärts Steyr mit einem Augenzwinkern. Am Freitag hatte das Derby in der 2. Liga noch abgesagt werden müssen, weil das Flutlicht gestreikt hatte. Gestern war der Wind ein Spielverderber.

Die Steyrer machten es für Blau-Weiß Linz noch unangenehmer: Trainer Daniel Madlener stellte statt der Standardformel 4-2-3-1 ein 3-4-3 auf – und spiegelte somit die Hausherren. Das bedeutete viele direkte Duelle auf dem Rasen, die Blau-Weiß Linz in der ersten Halbzeit spielerisch kaum zur Entfaltung kommen ließen.

Blau-Weiß-Debütant Paul Mensah vergab nach zwölf Minuten die beste Chance. Mindestens genauso nah an der Führung war auch Steyr (20.): Nach einer Umschaltsituation hatte Steyr-Stürmer Can Alak Torhüter Nicolas Schmid geprüft – den Abpraller hätte Christopher Kröhn nur noch in das leere Tor einschieben müssen, der Zugang traf aber nur das Außennetz.

In der zweiten Halbzeit ließ sich auch Madlener-Pendant Scheiblehner einen Schachzug einfallen: In der 59. Minute hatte er Aleksandar Kostic für Patrick Plojer eingewechselt – und dieser durfte fünf Minuten später über die Führung jubeln: Der 26-Jährige umkurvte nach einem Traumpass von Matthias Seidl Steyr-Tormann Thomas Turner und traf zum 1:0.

Im Finish schlugen die Gäste zurück: Nach der Kopfballverlängerung des gerade eingewechselten Michael Halbartschlager glich Tolga Günes aus (87.). Madlener: „Das Tor war hochverdient. Wir haben ein gutes Spiel bei schwierigen Bedingungen gemacht. Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Scheiblehner ließ den Wind nicht als Ausrede für den Punkteverlust gelten: „Wenn man unkonzentriert ist, hat man es nicht verdient. Steyr hats verdient.“ Zwei Serien gehen damit in die Verlängerung: Die Linzer sind in Derbys gegen Steyr seit zwölf Spielen ungeschlagen, Vorwärts ist seit fünf Runden ohne Niederlage – und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

Juniors suchen um Zulassung an

Sportlich nicht so gut sieht es für Schlusslicht FC Juniors OÖ aus: Gestern stellte der Klub aber klar, dass man nicht freiwillig auf den Platz in der 2. Liga verzichten werde: Die Paschinger werden um eine Zulassung für die kommende Saison ansuchen. Sollte der Klassenerhalt gelingen, wird der FC Juniors OÖ dann wohl auf der Verbandsanlage spielen. Dort ist der LASK Hausherr.