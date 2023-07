1:0 - Tabakovic belohnte die Austria in der 94. Minute

Die Austria rannte lange ohne Ertrag gegen eine Abwehrmauer an. In der 7. Minute war Haris Tabakovic nach einem Freistoß von Dominik Fitz zur Stelle und traf, der Torjäger stand allerdings dabei knapp im Abseits, was der niederländische Schiedsrichter Joey Kooij auch korrekt beurteilte.

Der Vizemeisteraus Bosnien-Herzegowina kam nur selten aus der eigenen Hälfte, aber wenn es gelang, wurde es gefährlich: Auch Kapitän Jovo Lukic jubelte bereits über ein Tor, das ebenso wegen Abseits nicht anerkannt wurde (20.). Im Gegenzug gab es Elfmeter-Alarm: Reinhold Ranftl wurde im Strafraum mit nicht ganz sauberen Mitteln zu Fall gebracht, Kooij entschied jedoch auf Eckball (21.).

Danach hatte die Austria ihre beste Phase in Hälfte eins: Näherten sich Aleksandar Jukic (22., 27.) und Manfred Fischer (24.) per Fernschüsse langsam einem Treffer an, vergaben kurz darauf Tabakovic und James Holland mit einer Doppelchance die beste Gelegenheit zum 1:0 (32.): Nach Fitz-Freistoß scheiterte zuerst der Stürmer per Kopf an Torhüter Nikola Cetkovic, den Abstauber schoss Holland dem Schlussmann ins Gesicht. In der Nachspielzeit hatten die Gäste bei einem Konter die Führung auf dem Fuß: Nach einem Konter über Jakov Blagaic scheiterte Jose Cortes an Früchtl.

Die Favoritener kamen mit viel Tempo aus der Kabine, Dominic Fitz verpasste die Führung aus der Distanz nur hauchdünn (48.). Im Abschluss blieben die Wiener aber zu ungenau, die nächste Einschussgelegenheit verpasste Fischer (61.), kurz darauf parierte Cetkovic gegen Jukic (67.). Die Austria war nun drückend überlegen, aber glücklos: Der Schuss von Fitz landete an der Stange (70.).

Tabakovic traf mit dem Knie

Auf der anderen Seite vergab der eingewechselte Enver Kulasin den Sieg für die Gäste. Da auch Ranftl den Ball nicht an Cetkovic vorbeibrachte (82.), sah es nach einem 0:0 aus. Doch dann erlöste Tabakovic die Austria: Die Hereingabe des eingwechselten Manuel Polster lenkte er mit dem Oberschenkel zum 1:0 ins Tor.

Das Rückspiel geht kommenden Donnerstag (3. August, 20.30 Uhr) im Gradski-Stadion von Banja Luka über die Bühne. Der Aufsteiger trifft in der dritten und somit vorletzten Qualifikationsrunde auf den Sieger des Duells von Ordabasy Schymkent aus Kasachstan mit dem polnischen Vizemeister Legia Warschau. Das Hinspiel in Kasachstan endete 2:2 (1:0).

Die Stimmen zum Spiel

Michael Wimmer (Austria-Trainer): "Es war natürlich hochdramatisch bis zum Schluss. Ich habe daran geglaubt, genauso wie das ganze Stadion und die Mannschaft. Es war ein verdienter Sieg. Wir haben den Gegner tiefstehend erwartet, genauso ist es auch eingetroffen. Zunächst waren wir nicht zielstrebig genug und hatten in der Restverteidigung Probleme. Der Gegner kam dadurch zu Konter, aber Christian Früchtl hat stark gehalten. Wir nehmen nun das Gefühl ins Rückspiel mit, dass wir dominant waren. Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, können wir auch dort gewinnen. Das 1:0 ist keine Sicherheit, wir werden auf Sieg spielen."

