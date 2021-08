1:0 in Hartberg - Salzburg weiter nicht zu schlagen

Red Bull Salzburg ist in der laufenden Saison weiter nicht zu stoppen. Der Serienmeister setzte sich am Samstag zum Auftakt der 6. Runde der Fußball-Bundesliga in Hartberg mit 1:0 (1:0). Zum Matchwinner vor 2.529 Zuschauern in der Profertil Arena avancierte Nicolas Capaldo. Der 22-jährige Argentinier kam seit seinem Sommer-Transfer zu seinem ersten Treffer im Dress der "Bullen". Salzburg beendete damit auch das neunte Pflichtspiel unter Neo-Trainer Matthias Jaissle siegreich. Nach der Fixierung der dritten Teilnahme an der Champions League in Folge war es also eine perfekte Woche für den Tabellenführer, der den Vorsprung auf Sturm Graz vorerst auf acht Punkte vergrößerte.

Der WAC hat sich zumindest für einen Tag auf Platz drei in der Tabelle geschoben. Die Kärntner feierten am Samstag in der sechsten Runde einen 2:1-Auswärtserfolg in Altach und holten damit den zweiten Sieg en suite. Atdhe Nuhiu brachte die Gastgeber in Führung (5.), ein Doppelschlag kurz vor der Pause durch Tai Baribo (43.) und Thorsten Röcher (44.) sorgte für die Wende.

Die Spiel zwischen SK Austria Klagenfurt und WSG Tirol soll um 19.00 Uhr und damit nach rund eineinhalbstündiger Pause fortgesetzt werden. Das gab Schiedsrichter Josef Spurny bekannt. Beide Mannschaften begannen wieder mit lockerem Aufwärmen. Die Partie war nach 19 Minuten wegen eines Wolkenbruchs beim Stand von 0:0 unterbrochen worden. Mehr dazu in unserer Fotogalerie: