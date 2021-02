1:0  Blau-Weiß Linz mit perfektem Debüt

Beim 1:0 (0:0) gegen den FC Liefering fügten die Linzer dem Tabellenzweiten die erst dritte Saisonniederlage zu. Goalgetter Lukas Schubert war diesmal Vorbereiter: Er luchste den Lieferingern den Ball im Spielaufbau ab. Seine Mustervorlage lupfte Pomer zum 1:0 ins Netz (70).

Damit ist auch der Aufstiegskampf wieder voll entbrannt. Um direkt aufsteigen, müssen die Favoriten Innsbruck und Klagenfurt den Zweiten Liefering überholen, der in der Tabelle bei 30 Punkten bleibt. Innsbruck bestätigte mit dem 3:0 beim FC Juniors die Aufstiegsambitionen. Vorwärts Steyr verlor beim Gastspiel in Vöcklabruck – der Platz in Steyr ist zu schlecht – gegen die Young Violets in letzter Sekunde mit 0:1. Fischerauer traf für die Wiener (93.).