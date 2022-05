Zwei Chancen für Adi Hütter

Morgen tritt Adi Hütter nach seinem Rücktritt als Mönchengladbach-Trainer einen Urlaub an. Die Chancen stehen gut, dass der 52-Jährige auch in der kommenden Saison einen deutschen Fußball-Bundesligisten betreut: Bei zumindest zwei Klubs steht er auf der Kandidatenliste.

Bei Wolfsburg, das sich von Florian Kohfeldt trennte, ist der Vorarlberger einer von fünf kolportierten Nachfolgern. Von Salzburgs Matthias Jaissle sei man laut "kicker" "sehr angetan", der 34-Jährige betonte aber, über den Sommer hinaus beim Meister zu bleiben. Dazu kommen die aktuell vereinslosen Bruno Labbadia, Daniel Farke sowie Dynamo-Moskau-Coach Sandro Schwarz.

Hütters zweite Option ist Hertha BSC – allerdings nur, wenn die Berliner in der Relegation am Donnerstag und am Montag gegen Hamburg den Klassenerhalt schaffen. Mit Sportdirektor Fredi Bobic spielte Hütter schon in Frankfurt einen erfolgreichen Doppelpass.

Viel Interesse an Kalajdzic

Sasa Kalajdzic sicherte mit Stuttgart in letzter Minute den Klassenerhalt und schickte Hertha BSC in die Relegation. Das Angebot zur Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags lehnte der ÖFB-Teamstürmer ab, der Klub wird die letzte Chance nutzen, eine Ablöse zu kassieren. Die Liste der Interessenten wird länger: Laut "kicker" soll sich neben Newcastle, Benfica Lissabon, Dortmund und den Bayern auch Paris Saint-Germain mit dem 24-Jährigen beschäftigen.