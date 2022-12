Am 19. November 1969 läuteten in vielen Kirchen Brasiliens plötzlich die Glocken. Nicht zu Ehren Gottes, sondern zu Ehren des Königs von Brasilien ("o Rei"), denn das war Edson Arantes do Nascimento, genannt Pele, damals schon längst. An diesem Tag hatte Pele in der 34. Minute des Ligaspiels seines Klubs FC Santos gegen Vasco da Gama sein 1000. Tor erzielt, das Spiel musste für eine halbe Stunde unterbrochen werden, weil so viele Anhänger das Feld gestürmt hatten, die brasilianische Post gab