Zlatan Ibrahimovic fällt für die EM aus

Wie der schwedische Teamchef Janne Andersson am Samstag in einer Aussendung mitteilte, wird der Stürmerstar von AC Milan wegen einer Knieverletzung nicht rechtzeitig für das im Juni beginnende Turnier fit. "Das ist sehr traurig, vor allem für Zlatan, aber auch für uns", meinte Andersson. Der 39-jährige Ibrahimovic hatte erst im März seine Rückkehr in die Nationalmannschaft nach fünfjähriger Pause verkündet.