Zinsbergers Rekord vor einer Topkulisse

Manuela Zinsberger ist in der englischen Fußball-Super-League weiterhin nicht zu überwinden. Das 4:0 gegen Tottenham im North London Derby war bereits das achte Meisterschaftsspiel des WFC Arsenal in Folge, in dem sich Österreichs Nummer eins nicht bezwingen ließ.

So eine Serie ist einzigartig in der britischen Oberhaus-Geschichte. "Es war ein wunderschönes Erlebnis, wir haben uns für eine starke Leistung belohnt", sagte die 26-Jährige aus Stockerau nach der großen Show im Emirates Stadium, wo 47.367 Besucher der Super League eine Rekordkulisse bescherten.

Insgesamt waren sogar 53.737 Tickets verkauft worden. Sehr zur Freude von Laura Wienroither, die eine sehr solide Vorstellung auf der rechten Abwehrseite zeigte. "Die EURO hat eine Megaeuphorie im Land ausgelöst. Sie hat den Frauenfußball pushen können und richtig promotet", betonte die 23-jährige Frankenburgerin.

"Die Fankultur ist ein bisschen anders als in Österreich. Die Gesellschaft in England ist sehr, sehr offen, uns wird sehr viel Wertschätzung entgegengebracht", ergänzte Wienroither, die sich mit dem ÖFB-Nationalteam unbedingt für die WM 2023 in Australien und Neuseeland qualifizieren möchte.

Am 6. Oktober steigt im Hampden Park zu Glasgow das Play-off-Semifinale gegen Schottland. Dann sollte es zum Comeback von Maria Plattner (Potsdam), die die EURO wegen eines Schlüsselbeinbruchs verpasst hat, kommen. Dafür droht der Ausfall von Marie-Therese Höbinger (FC Zürich). (alex)