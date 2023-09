Zeitung integrierte künstliche Intelligenz: "Haaland wurde erschossen"

Während KI (künstliche Intelligenz) allerorts als "the next big thing" bezeichnet wird, steckt die Integration eben selbiger noch in den Kinderschuhen. Zuweilen ist sie noch nicht ausgereift.

Letzteres musste sich auch die Zeitung "Verdens Gang" eingestehen, die jüngst Erling Haaland in einem ihrer Berichte für tot erklärte. Der Grund ist ein simpler Übersetzungsfehler. Das Blatt, das seit wenigen Monaten KI integriert, schrieb, dass der Fotograf David Yarrow "einzigartige Fotos des Fußballers Erling Braut Haaland gemacht hat, der auf dem Anwesen des Milliardärs Arne Fredly Lysaker erschossen wurde".

Dabei übersetzte die KI das "shoot" in Photoshooting offenbar falsch. Die Entschuldigung folgte auf dem Fuß.

"Hier müssen wir uns bei Erling Braut Haaland entschuldigen. Obwohl Haaland in England fast wöchentlich die gegnerische Abwehr auseinandernimmt und im Stücke schießt, war es keineswegs die Absicht, ihn in gedruckter Form zu töten." So etwas werde in Zukunft nicht mehr vorkommen.

Das Fotoshooting orientierte sich an den Vikingern:

