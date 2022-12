Zehn Stunden Fußball am englischen "Boxing Day"

Von 0 auf 100 – Englands Profifußball startet nach der WM-Pause voll durch. Von Dienstag bis Donnerstag wurden die acht Liga-Cup-Achtelfinalduelle durchgepeitscht, Manchester City gewann den Schlager gegen den FC Liverpool 3:2, Erling Haaland, der mit Norwegen die WM in Katar verpasst hatte, eröffnete den Trefferreigen.

Am 26. Dezember nimmt auch die Premier League ihren Spielbetrieb mit dem traditionellen "Boxing Day" auf. Ohne Cristiano Ronaldo, von dem sich Manchester United im November nach dessen Aufsehen erregendem Rundumschlag in einem Interview getrennt hat. Es war ein Abgang ohne große Emotionen, die "Red Devils" widmeten dem 37-jährigen Nationalspieler in ihrer beim 2:0 gegen Burnley im Liga-Cup aufliegenden Stadionzeitschrift gerade einmal 81 Wörter. "Der portugiesische Superstar erzielte in zwei Amtszeiten und 436 Einsätzen 145 Tore und verhalf uns zu drei Premier-League-Titeln, einem FA-Cup, zwei Ligapokalen, der Champions League und der FIFA-Klub-WM", hieß es.

Der "Boxing Day" hat übrigens nichts mit dem Boxen zu tun. Boxing ist das englische Wort für Einpacken. Der Begriff Boxing Day entstand im 19. Jahrhundert zu Zeiten von Königin Victoria. Damals war es üblich, dass die wohlhabende Bevölkerung Weihnachtspakete schnürte, um sie ärmeren Menschen und Angestellten zu geben. Bedienstete hatten am 26. Dezember frei und bekamen an diesem Tag von ihren Herren ihr Weihnachtspaket, das sie dann mit nach Hause zu ihren Familien nahmen.

Seit 1966 kicken sie auf der "Insel" professionell am Stefanitag – nicht zu knapp. Von 13.30 Uhr bis 23 Uhr sind sieben Partien, darunter das London-Derby zwischen Spitzenreiter Arsenal und West Ham, angesetzt. Sky überträgt zehn Stunden live. (alex)

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport