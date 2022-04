Zehn legendäre Europacup-Nächte mit ÖFB-Beteiligung

1) Rapid Wien - Dynamo Dresden 5:0

Die Europacup-Saison 1984/85 hat sich ins kollektive Gedächtnis vieler Rapid-Fans eingebrannt. Bereits das Achtelfinale im Cup der Cupsieger war denkwürdig: Nach einem 3:1-Sieg im Hinspiel gegen Celtic Glasgow wurde das Rückspiel zum Skandal: Die Schotten waren beim 3:0 klar überlegen, das Spiel musste aber wiederholt werden, da Rapid-Spieler Rudi Weinhofer von einer Whisky-Flasche am Kopf getroffen wurde. Auf neutralem Boden in Manchester gewann Rapid mit 1:0.

Im Viertelfinale wartete am 20. März 1985 Dynamo Dresden. Beim Hinspiel in der DDR war Rapid chancenlos und verlor 0:3, das Rückspiel nahm aber einen völlig konträren Verlauf. Vor 16.000 Fans spielten sich die Hütteldorfer in einen Rausch und gewannen durch Tore von Peter Pacult (2x), Leo Lainer, Antonin Panenka und Hans Krankl mit 5:0.

2) LASK - Inter Mailand 1:0

Im selben Jahr hatte auch der LASK seine große Europacup-Sternstunde: Am 23. Oktober 1985 gewannen die Athletiker in der 2. UEFA-Cup-Runde vor offiziell 18.500 Zuschauern auf der Linzer Gugl gegen Inter Mailand mit 1:0, Hans Gröss erzielt das Siegtor. Dass das Rückspiel mit einem 0:4 in Mailand endete, ist dafür schon fast vergessen.

OÖN-Schlagzeile nach der LASK-Sensation. Bild: OÖN

3) Austria Salzburg - Sporting Lissabon 3:0

Nach einer 0:2-Niederlage in Portugal stand Austria Salzburg am 7. Dezember 1993 im UEFA-Cup-Achtelfinale mit dem Rücken zur Wand. Vor stimmungsvoller Kulisse im Lehener Stadion gelang den Salzburgern nach Toren von Leo Lainer, Adi Hütter und Martin Amerhauser tatsächlich noch das Comeback und der damit verbundene Aufstieg ins Viertelfinale. Es sollte das nächste denkwürdige Duell werden, wie sich später herausstellte.

4) Eintracht Frankfurt - Austria Salzburg 1:0 n.V., 4:5 i.E.

Im Viertelfinale wartete der heutige Glasner-Klub Eintracht Frankfurt. Das Hinspiel gewann die Austria durch ein Tor von Adi Hütter mit 1:0, das Rückspiel am 15. März 1994 im Frankfurter Waldstadion war an Spannung kaum zu überbieten: Die Eintracht egalisierte den 0:1-Rückstand, ein Elfmeterschießen musste entscheiden. Dort wurde Tormann Otto Konrad zum großen Helden: Er parierte gegen zwei Eintracht-Spieler, den entscheidenden Elfmeter verwertete er selbst. Es war die erfolgreichste Europacupsaison in der Salzburger Vereinsgeschichte, die erst mit der Finalniederlage gegen Inter Mailand endete.

5) Sturm Graz – Galatasaray Istanbul 3:0

In der ersten Gruppenphase der Champions League gewinnt Sturm Graz seine Gruppe und schlägt dabei unter anderem den damaligen UEFA-Cup- und Supercup-Gewinner Galatasaray Istanbul am 20. September 2000 durch Tore von Sergey Yuran und Markus Schopp (2x) klar mit 3:0.

6) FC Superfund Pasching – Werder Bremen 4:0

Im Halbfinal-Hinspiel des UEFA Intertoto-Cups deklassiert der FC Superfund Pasching den deutschen Spitzenklub Werder Bremen am 30. Juli 2003 durch Tore von Michael Horvath, Edi Glieder (2x) und Michael Baur mit 4:0. Für die Bremer war es ein Weckruf zur rechten Zeit: Am Ende der Saison gewinnen sie erstmals in ihrer Geschichte das Double (Meisterschaft und DFB-Pokal).

7) Liverpool – GAK 0:1

In der letzten Qualifikationsrunde zur Champions League steht der Grazer AK als amtierender österreichischer Meister gegen den FC Liverpool vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Beim Hinspiel in Graz-Liebenau demonstrieren die Engländer ihre Überlegenheit und gewinnen mit 2:0. Doch im Rückspiel am 24. August 2004 erlebt der GAK eine Sternstunde und gewinnt sensationell mit 1:0 an der Anfield Road. Den Aufstieg schafft dennoch Liverpool: Es ist der Beginn einer spektakulären Champions-League-Spielzeit für die "Reds", die sich in einem packenden Finale gegen den AC Mailand nach 0:3-Rückstand noch in die Verlängerung retten und im Elfmeterschießen schlussendlich den Pokal holen.

8) Borussia Dortmund - FC Salzburg 1:2

Ein Europacup-Duell mit gleich doppelter österreichischer Beteiligung: Dortmund-Trainer Peter Stöger empfängt am 8. März 2018 im Achtelfinale der Europa League den FC Salzburg, der naturgemäß als krasser Außenseiter in die Partie geht. Doch die Salzburger treten furchtlos auf und spielen den klaren Favoriten in dessen Stadion an die Wand, am Ende gewinnt der österreichische Meister durch einen Doppelpack von Valon Berisha mit 2:1. Das Rückspiel endet torlos, die Salzburger sicher sich damit ein Viertelfinal-Duell mit Lazio Rom.

9) FC Salzburg - Lazio Rom 4:1

Auch diese Paarung hat es in sich: Lange Zeit sieht es so aus, als würde die erfolgreiche Salzburger Spielzeit gegen den italienischen Topklub enden. Das Hinspiel gewinnen die Römer mit 4:2, auch beim Rückspiel am 12. April 2018 in Salzburg gehen sie mit 1:0 in Führung. Trotz aussichtsloser Lage wird die junge Salzburger Truppe vom Publikum nach vorne getrieben und spielt plötzlich wie entfesselt: Dabbur, Haidara, Hwang und Lainer drehen mit ihren Toren das Spiel, Salzburg gewinnt mit 4:1 und zieht ins Halbfinale ein.

10) LASK - PSV Eindhoven 4:1

Es war wohl das aufregendste Spiel einer märchenhaften Europa-League-Saison des LASK. Am 4. Spieltag in der Gruppenphase empfangen die Linzer am 7. November 2019 PSV Eindhoven und erwischen einen denkbar schlechten Start: Bereits in der Anfangsphase erzielen die Gäste durch einen umstrittenen Elfmeter das 1:0, nach der Pause zerlegt der LASK den niederländischen Topklub in seine Einzelteile und gewinnt vor ausverkauftem Haus auf der Linzer Gugl durch Tore von Ranftl, Frieser und Joao Klauss (2x) mit 4:1.