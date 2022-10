Zadrazil nimmt Anlauf Richtung Barca

Fünf österreichische Legionärinnen sind heute zum Auftakt der Gruppenphase in der Frauen-Champions-League am Ball. Zwei weitere greifen morgen ein – sowie erstmals Österreichs Meister St. Pölten.

Den Anfang macht heute Sarah Zadrazil mit Bayern München im Heimspiel gegen Rosengard (18.45 Uhr, alle Spiele auf DAZN). Die Münchnerinnen schossen sich am Sonntag mit dem 4:0 in der Bundesliga gegen Köln warm, Zadrazil spielte durch. Die Partie gegen den schwedischen Spitzenklub wird auf dem Bayern-Campus ausgetragen – das Duell mit dem Gruppenfavoriten FC Barcelona am 7. Dezember soll die Allianz-Arena füllen. "Es wird eine Begegnung auf internationalem Top-Niveau, und unsere Allianz-Arena bietet dafür die geeignete Bühne", erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer. Im März fand dort bereits das Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain statt.

Dem Ansturm von Champions-League-Titelverteidiger Lyon stellen sich mit Arsenal Torfrau Manuela Zinsberger und Verteidigerin Laura Wienroither im Auswärtsspiel entgegen (21 Uhr). In der Außenseiterrolle sind auch Marie-Therese Höbinger und Viktoria Pinther vom FC Zürich beim Heimspiel gegen Juventus Turin (18.45 Uhr).

St. Pölten in Wolfsburg zu Gast

Carina Wenninger wechselte nach der EM von den Bayern zum AS Rom – in der Champions League blieb die ÖFB-Abwehrchefin auch mit dem neuen Klub. Die erste Aufgabe stellt morgen Slavia Prag. Marina Georgieva, ihre Nebenfrau in Österreichs Nationalmannschaft, wird im Schlager gegen Chelsea wohl vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Morgen geht auch für Österreichs Meister St. Pölten das Abenteuer los. Gleich bei der Premiere in der Champions League muss die wohl schwierigste Aufgabe der Gruppe gelöst werden: Die Niederösterreicherinnen sind beim deutschen Meister Wolfsburg, in der Vorsaison im Halbfinale, zu Gast.