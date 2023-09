Xaver Schlager schoss RB Leipzig zum Sieg in der Champions League

Wenn‘s laft, dann laft‘s. Nachdem Xaver Schlager mit Österreichs Nationalteam in Schweden (3:1) einen Riesenschritt in Richtung Fußball-EM-Endrunde gemacht hatte, schwang sich der 25-Jährige aus St. Valentin in der Champions League zum Matchwinner auf: RB Leipzig hat einen Auftakt nach Maß in der Gruppenphase hingelegt und auf dem Kunstrasen von Bern einen 3:1-(1:1)-Sieg über die Young Boys gefeiert.

Die Vorentscheidung vor 31.500 Augenzeugen im Wankdorf-Stadion fiel in der 73. Minute, Schlager traf mit einem Distanzschuss ins rechte untere Eck zum 2:1. Da entlud sich der ganze Frust, der sich zuvor aufgestaut hatte, weil Xavi Simons vergeblich auf einen Elfmeterpfiff gewartet hatte (68.). "Dieser Schlager ist ein Hit", schrieb die Bild-Zeitung. Den Schlusspunkt setzte ebenfalls ein ehemaliger Red-Bull-Salzburg-Spieler: "Joker" Benjamin Sesko vollendete einen Konter zum 3:1 (92.).

Keine Tore gab es im Mailänder Meazza-Stadion: Der AC Milan und Newcastle United trennten sich 0:0.

