Elfmeter und Rot – der nächste Dämpfer für die Bayern

"Alarmstufe Rot für Tuchel", titelte die deutsche Bild-Zeitung, nachdem Fußball-Rekordmeister FC Bayern zum ersten Mal in dieser Saison zwei Pflichtspiele hintereinander verloren hatte. Der Cheftrainer ist angezählt, vier Tage nach dem 0:3 im Bundesliga-Gipfel bei Bayer Leverkusen unterlagen die Münchner im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom 0:1 (0:0).

Die Entscheidung im nicht restlos ausverkauften Stadio Olimpico fiel in der 69. Minute. Ciro Immobile verwandelte einen glasklaren Elfmeter souverän.

Dayot Upamecano hatte zuvor ein Blackout im Strafraum gehabt. Der ehemalige FC-Salzburg-Verteidiger trat brutal mit der offenen Sohle voraus auf den Knöchel von Lazios Gustav Isaksen. Upamecano sah völlig zurecht Rot.

In Unterzahl vermochten die vor der Pause überlegenen Bayern, die Chancen durch Joshua Kimmich, Harry Kane und Jamal Musiala vorgefunden hatten, nicht mehr nachzusetzen. Im Gegenteil: Lazio hatte zwei Chancen auf das 2:0.

Jetzt ist Feuer am Dach. Ob Tuchel im Retourmatch am 5. März in der Allianz-Arena noch auf der Bank sitzen wird, ist offen.

Einen Favoritensieg gab es im Parallelmatch im Prinzenparkstadion. Paris SG (noch ohne Titel in der "Königsklasse") setzte sich gegen Real Sociedad verdientermaßen mit 2:0 (0:0) durch. Superstar Kylian Mbappé (58.) und Bradley Barcola (70.) erzielten die Tore.

