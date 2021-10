Wolfsburg trennte sich von Trainer Mark van Bommel

Mark van Bommel muss nach dem 0:2 gegen Freiburg seinen Posten räumen. "Ich bin überrascht und enttäuscht von der Entscheidung, weil ich überzeugt davon bin, dass wir es gemeinsam geschafft hätten, in die Erfolgsspur zurückzukehren", sagte van Bommel gestern.

Auch ohne den an Corona erkrankten Trainer Julian Nagelsmann gelang dem FC Bayern gegen Hoffenheim ein 4:0-Erfolg. Der Trainer war von daheim aus stets mit dem Video-Analyseteam der Bayern auf der Tribüne verbunden, die sämtliche Infos an Nagelsmanns Vertretung, Co-Trainer Dino Toppmöller, weitergaben. Im Gespräch war auch Joshua Kimmich, der bestätigte, nicht gegen Corona geimpft zu sein. Kimmich: "Ich habe persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien betrifft." Toppmöller: "Das ist eine Entscheidung von Joshua, die ich akzeptiere."