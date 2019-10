Wolfsberg blieb auch gegen die Roma unbesiegt

„Die Roma ist ein Riesen-Kaliber und haushoher Favorit. Aber rund um uns ist eine gewisse Euphorie entstanden.“ Michael Sollbauer, Kapitän des Wolfsberger AC, hatte sich auch im Fußball-Europa-League-Duell mit dem Fünften der italienischen Fußball-Serie A Möglichkeiten ausgerechnet. Zurecht. Die Kärntner, die mit dem 4:0 in Mönchengladbach so fulminant ins internationale Geschäft gestartet waren, erreichten in der Gruppe J ein beachtenswertes 1:1-(0:1)-Remis in Graz. Im Parallelmatch trennten sich Basaksehir Istanbul – am 24. Oktober der nächste Gegner des WAC – und die Borussia aus Mönchengladbach 1:1.

Wolfsberg hatte gegen die Roma, deren Kader auf einen Marktwert von 412,65 Millionen Euro geschätzt wird, Anlaufschwierigkeiten. Die Gäste übernahmen das Kommando, obwohl Top-Stürmer Edin Dzeko nur auf der Bank saß und Regisseur Henrikh Mkhitaryan gar nicht nach Österreich gereist war. Der WAC beschränkte sich vor der Pause auf Nadelstiche, aber die hatten es durchaus in sich. In der 22. Minute brannte es lichterloh im römischen Strafraum. Michael Liendl und Marcel Ritzmaier hatten eine Doppelchance. Das machte Lust auf mehr im „Exil“ des WAC. Die heimische Lavanttal-Arena hat keine Europacup-Tauglichkeit, in der primären Ausweichstätte, dem Klagenfurter Wörthersee-Stadion, hat sich ein Wald ausgebreitet.

"Ein starkes Team"

Trotzdem war die Stimmung gut unter den 11.169 Zuschauern in Graz, wo die 1:0-Führung (27.) für die Italiener in die Kategorie „höchst glücklich“ fiel. Linksverteidiger Leonardo Spinazzola war nach einem Corner zum Kopfball gekommen, Ritzmaiers Rettungsversuch landete wie beim Flippern wieder auf der Stirn des Italieners. Der Ball landete im Zeitlupentempo im rechten unteren Eck, Mario Leitgeb – der Doppeltorschütze von Mönchengladbach – vermochte nicht mehr rettend einzugreifen.

Der WAC zeigte sich unbeeindruckt und schlug zurück. Stürmer Shon Weissman, der von Andreas Herzog in Israels Kader für das EM-Qualifikationsduell mit Österreich am 10. Oktober einberufen worden war, brachte in aussichtsreicher Position nur einen Edelroller zustande (37.). Gegen Liendls sehenswerten „Strich“ in der 51. Minute war Roma-Torhüter Antonio Mirante aber machtlos – 1:1.

„Wir wussten, dass es ein sehr schwieriges Spiel werden würde. Wolfsberg hat ein starkes Team“, gestand Roma-Trainer Paulo Fonseca, der den vergebenen Matchbällen von Javier Pastore (64.) und Nicolo Zaniolo (72.) nachtrauerte.

Glasners starke Bilanz

Der WAC kann mit dem Punkt ganz gut leben, vier Zähler stehen schon auf der Habenseite. So viele hat auch der VfL Wolfsburg, der Tabellenführer der Gruppe I. Die Mannschaft des ehemaligen LASK-Trainers Oliver Glasner erreichte beim französischen Klub AS Saint-Étienne ein 1:1-Remis. Ex-LASK-Kapitän Pavao Pervan stand im Tor. Obwohl die Niedersachsen acht Verletzte zu beklagen haben, sind sie seit Glasners Amtsantritt in zehn Pflichtspielen (5 Erfolge, 5 Remis) unbesiegt. Hut ab.

