WM: Katar gibt Ausbeutung von Arbeitern zu

Drei Sicherheitsfirmen, die bei der Klub-WM und dem Arabien-Pokal eingespannt waren, hätten sich in mehreren Bereichen nicht an Regeln gehalten, hieß es in der Stellungnahme.

"Diese Verstöße waren absolut inakzeptabel und haben zu einer Reihe von Maßnahmen geführt, darunter das Platzieren von Auftragnehmern auf Beobachtungslisten oder schwarzen Listen, um zu verhindern, dass sie bei zukünftigen Projekten arbeiten – inklusive der WM", hieß es. Katars Regierung weist die Vorwürfe weiterhin zurück und führt dabei Reformen an.