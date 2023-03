WM-Format mit 104 Spielen

Bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko mit erstmals 48 Nationen werden nach einem FIFA-Beschluss in Kigali in einem neuen Format insgesamt 104 Spiele angepfiffen, 40 mehr als bei den vorherigen Weltmeisterschaften seit 1998.

Das Modell sieht zwölf Vierergruppen in der Vorrunde vor, was bereits 72 Spiele ausmacht. Weiter kommen jeweils die Gruppenersten und -zweiten sowie die acht besten Gruppendritten. Danach folgen 32 weitere Partien. Ende 2022 war die bisher letzte und kompakte Endrunde in Katar in 29 Tagen ausgerichtet worden, Weltmeister Argentinien brauchte sieben Spiele bis zum Titel. Für die einzelnen Teams kommt durch die Formatänderung nur maximal ein Spiel dazu. Der im Fußball-Kalender veranschlagte WM-Zeitraum (Turnier plus Vorbereitungsphase) liegt mit 56 Tagen im Bereich der Endrunden 2010, 2014 und 2018.

Aufgrund der hohen Anzahl der Spiele dürften aber gut 40 Turnier-Tage nötig sein.

