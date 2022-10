WM-Aus droht: Star-Stürmer verletzte sich bei Elfmeterschuss

Der 28-jährige AS-Roma-Mittelfeldspieler erlitt italienischen Medien zufolge am Sonntag eine Blessur am linken Oberschenkelmuskel. Dybala verletzte sich beim 2:1-Heimerfolg gegen Lecce beim Elfmeterschuss, hinkte dann zum Torjubel und musste ausgetauscht werden. "Ich würde sagen, es sieht schlecht aus, um nicht zu sagen, sehr, sehr schlecht", sagte Roma-Trainer José Mourinho.

Der Portugiese wollte sich nicht darüber äußern, ob Dybala möglicherweise erst wieder im kommenden Jahr auf dem Platz stehen könnte.

"Ich bin kein Arzt, und ich habe nicht mit dem Arzt gesprochen. Aber von der Erfahrung her, nach dem, was ich im Gespräch mit Paulo verstanden habe, ist es schwierig", meinte der 59-Jährige. Klarheit soll laut "Gazzetta dello Sport" eine Untersuchung am Dienstag bringen. Die WM findet vom 20. November bis 18. Dezember ohne österreichische Beteiligung statt.