WM auf drei Kontinenten: Höchst problematisch oder absolut vertretbar?

Das Eröffnungsspiel wird in Uruguay abgehalten, zwei weitere Spiele folgen in Argentinien und Paraguay. Die restlichen 101 Partien werden dann in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist begeistert, die Zahl der Kritiker ist jedoch enorm. Teams müssen im schlechtesten Fall Spiele auf allen drei Kontinenten austragen. Das bedeutet nicht nur enorm zeitaufwendige und teure Reisen für Mannschaften und Fans, sondern auch höchst unterschiedliche klimatische Verhältnisse für die Spieler.

Kritikern fehlt der Blick auf den ökologischen Fußabdruck. Die FIFA stand bereits 2022 in Katar heftig in der Kritik: Sie hatte damals geworben, die WM-Endrunde werde klimaneutral abgehalten, was die schweizerische Lauterbarkeitskommission umgehend mit einer Rüge abstrafte. Es hatte gleich mehrere Beschwerden gegeben, die FIFA habe den "falschen und irreführenden Eindruck erweckt", die WM in Katar sei bereits vor und während des Turniers klima- und CO2-neutral gewesen.

Zudem: Durch die Vergabe 2030 steht Saudi-Arabien als Austragung 2034 praktisch fest - unter anderem deshalb, weil die Kontinente Europa, Südamerika und Afrika aufgrund des Rotationsprinzips automatisch aus dem Rennen sind.

Wie stehen Sie zum Thema? Ist eine WM auf gleich drei Kontinenten höchst problematisch oder absolut vertretbar? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zum Thema Fußball International Fußball: WM 2030 wird auf drei Kontinenten gespielt ZÜRICH. Die Fußball-WM 2030 wird in Südamerika eröffnet und anschließend in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen. Fußball: WM 2030 wird auf drei Kontinenten gespielt

Mehr zum Thema Fußball International WM auf drei Kontinenten: "Irgendwann spielen wir auf dem Mount Everest" ZÜRICH. Die Fußball-WM 2030 auf drei Kontinenten bringt der FIFA Kritik ein und ebnet den Weg Saudi-Arabiens für die Ausrichtung der WM 2034. WM auf drei Kontinenten: "Irgendwann spielen wir auf dem Mount Everest"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper