Wird es eng für Bayern-Trainer Tuchel?

"Wir werden da gemeinsam herauskommen." Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund wollte nach dem 0:1 im Achtelfinalhinspiel bei Lazio Rom Diskussionen über Trainer Thomas Tuchel erst gar nicht aufkommen lassen. In deutschen Medien wird aber längst über mögliche Nachfolger spekuliert.

Am Samstag hatten die Bayern das Bundesliga-Spitzenduell in Leverkusen verloren (0:3), zwei Pflichtspielniederlagen in Serie gab es zuletzt vor zwei Jahren. Es droht die erste Saison ohne Titel seit 2011/12. Die Niederlage in Rom war im 43. Spiel die zehnte Niederlage unter Tuchel. So oft hatte auch Vorgänger Julian Nagelsmann in 84 Partien verloren. Freund ist zumindest offiziell davon überzeugt, dass es mit Tuchel "wieder besser wird": "Er kämpft natürlich auch mit der Situation, weil er die Mannschaft ganz anders sehen will auf dem Platz."

Den Weg aus der Krise beschrieb Tuchel nicht zum ersten Mal. "Es geht nur zusammen. Es bringt nichts, mit dem Finger aufeinander zu zeigen." Kapitän Manuel Neuer stimmte zu: "Wir brauchen Erfolgserlebnisse, wir brauchen Erfolgsmomente. Es geht nur über Siege, über Tore, über Sicherheit, die man bekommt." Am Sonntag in der Bundesliga in Bochum muss es vorwärts gehen.

"Das ist verabscheuungswürdig"

Die Niederlage bei Lazio Rom hatte Dayot Upamecano mit einem unnötigen Foul im Strafraum eingeleitet: Er sah Rot, Ciro Immobile verwandelte den Elfmeter. Erneute rassistische Angriffe gegen den 25-jährigen Franzosen in den sozialen Medien verurteilte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: "Das ist verabscheuungswürdig. Diese Art von rassistischem Mob, das ist nicht unsere Welt."

