Dem Jubel über den Gewinn der EM-Trophäe folgt in Italien keine neun Monate später die tiefe fußballerische Depression. Nach der 0:1-Heimniederlage im Play-off-Semifinale gegen Nordmazedonien in Palermo fährt der WM-Zug zum zweiten Mal in Folge ohne die Squadra Azzurra ab. "So wie die EM die schönste Erfahrung meines Lebens war, ist dies die größte Enttäuschung", sagte Nationaltrainer Roberto Mancini, dessen Abgang trotz bis 2026 laufenden Vertrages nicht auszuschließen ist. "Wir werden sehen. Der Stachel steckt zu tief, um jetzt schon über die Zukunft zu reden. Es wird nicht einfach in den nächsten Tagen."

Das Rauschen im Blätterwald ist laut, die Medienlandschaft empört. "Disastro Italia", schrieb die "Gazzetta dello Sport". Für den "Corriere della Sera" erreichte der italienische Fußball "sein niedrigstes Niveau aller Zeiten".

Unter dem Strich standen 32:4 Schüsse, 64:36 Prozent Ballbesitz, 16:0 Eckbälle. Doch während die Italiener mit ihren Chancen fahrlässig umgingen, nutzte Aleksandar Trajkovski in der 92. Minute die Gunst der Stunde und bescherte den Nordmazedoniern ein Endspiel um ein WM-Ticket. An der Außenseiterrolle ändert sich im Duell mit Portugal und Cristiano Ronaldo am Dienstag (20.45 Uhr) nichts.

Die Italiener versanken indes im Tal der Tränen, Fassungslosigkeit machte sich breit. "Wir sind enttäuscht, gebrochen, am Boden zerstört", sagte der erst spät eingewechselte Routinier Giorgio Chiellini. EM-Held Jorginho fügte hinzu: "Es ist schwer zu erklären, was passiert ist. Ich kann es immer noch nicht glauben."