Weniger demütig reagierte Portugals Cristiano Ronaldo nach dem 2:0 gegen Nordmazedonien. "Wir sind da, wo wir hingehören", sagte der 37-Jährige, Teamchef Fernando Santos ging einen Schritt weiter: "Portugal ist immer einer der Titelkandidaten."

In Afrika schoss Toki Ekambi Kamerun in der Nachspielzeit der Verlängerung in Algerien zum 2:1 und damit zur WM, Senegals Sadio Mane musste wie vor zwei Monaten beim Afrika-Cup-Finale seinen Liverpool-Klubkollegen Mohamed Salah nach dem Elfmeterschießen trösten. Der Ägypter hatte, von zahllosen Laserpointern in Dakar irritiert, verschossen, während Sane den entscheidenden Strafstoß verwandelte.