"Das wird eine zähe Angelegenheit", sagt Sky-Kult-Experte Alfred Tatar über das Auftakt-Gruppenspiel von Österreichs Meister FC Salzburg in der Champions League gegen Lok Moskau (heute, 18.55 Uhr, Sky). Das ist jener russische Vizemeister, bei dem der Ex-Ried-Trainer gemeinsam mit Rashid Rachimow von 2008 bis 2009 das Zepter schwang. Tatar glaubt also nicht an eine große Gala der "Roten Bullen" wie beim Start 2019. Damals hatten die Mozartstädter bei ihrem Debüt in der "Königsklasse" Genk mit 6:2 aus der Arena in Siezenheim geschossen. Dreifach-Torschütze war ein gewisser Erling Braut Haaland, der jetzt in Dortmund glänzt.

Lok Moskau mit Eder, der Portugals Matchwinner im EM-Finale 2016 gegen Frankreich (1:0) war, ist der vermeintlich schwächste Gegner in einer Hammergruppe mit Titelverteidiger FC Bayern und Atletico Madrid. Die beiden Favoriten spielen heute (21 Uhr) in der Münchner Allianz-Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegeneinander. In Salzburg dürfen immerhin (noch) 3000 zuschauen.

Den Fans will Red-Bull-Coach Jesse Marsch einen vollen Erfolg schenken. "Wir sind bereit für eine Riesen-Riesen-Leistung", zeigte sich der US-Amerikaner regelrecht euphorisch. Er traut seinem Team trotz übermächtiger Konkurrenz sogar den Achtelfinaleinzug, also zumindest Platz zwei im "Pool A", zu. "Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir besser verteidigen", sagte der 46-Jährige.

Lok Moskau ist aktuell Vierter in der nationalen Meisterschaft und hat in elf Runden siebenmal zu null gespielt – so auch zuletzt gegen Ufa (1:0). Die Bilanz in der Champions League ist ausbaufähig. Von den jüngsten 13 Matches gingen elf verloren. Einen Achtungserfolg gab es 2019 mit dem Auswärtssieg über Bayer Leverkusen.

Wer weit kommen will, muss die Hürde Lok überspringen. Das weiß auch ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber: "Wir haben den Gegner intensiv studiert, kennen ihn in- und auswendig. Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir Lok schlagen. Aber wir haben auch das Gefühl, mit den besten Teams Europas mithalten zu können."

