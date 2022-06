Nur wenige Minuten trennten das deutsche Fußball-Nationalteam von einem Sieg über Vize-Europameister England in der Nations League. Am Ende wurde es in München wie schon am Samstag in Bologna gegen Italien "nur" ein 1:1, weil Harry Kane in der 88. Minute einen Elfmeter verwandelte.

DFB-Bundestrainer Hansi Flick sah trotzdem eine positive Entwicklung mit Blickrichtung WM in Katar (21. November bis 18. Dezember). "Das Spiel war so, wie wir uns das vorgenommen hatten. Die Art und Weise war für die Fans einfach toll. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben", betonte der 57-Jährige, der seit seinem Amtsantritt im Sommer 2021 noch ungeschlagen ist. In elf Ländermatches gab es acht Erfolge und drei Remis.

"Wenn wir das Ergebnis ausklammern, können wir mit dem Schritt, den wir gemacht haben, auf jeden Fall zufrieden sein", meinte FC-Bayern-Star Thomas Müller, der sich gerne für die 0:2-Niederlage im EURO-Achtelfinale 2021 im Wembley-Stadion revanchiert hätte. Damals ging die Ära von DFB-Teamchef Joachim Löw zu Ende, der Weg für Flick war frei.

Torschütze Jonas Hofmann, Ilkay Gündogan als Mittelfeldlenker, Jamal Musiala sowie David Raum auf der linken Außenbahn – alle zeigten starke Leistungen. "Wir haben ein Riesenpotenzial", betonte Gündogan. "Es sollte leider nicht sein. Vielleicht ist es das, was noch fehlt – dass wir solche Spiele nach Hause bringen." Die nächste Gelegenheit tut sich am Samstag (20.45 Uhr) in Budapest auf. Dort wartet mit Ungarn jenes Team, das England überraschend 1:0 besiegt hat und zuletzt 1:2 bei Europameister Italien unterlegen ist.

Die Engländer bekommen es übermorgen in der Neuauflage des EM-Finales 2021 mit der Squadra Azzurra zu tun. "Es ist wichtig, Mentalität zu zeigen. Nach dem Rückstand haben wir Charakter bewiesen und in den letzten 30 Minuten unseren besten Fußball gezeigt", sagte Kapitän Kane. Die britischen Medien hielten sich mit Lobeshymnen zurück. "Das war weit entfernt von Englands beeindruckendster Leistung in jüngster Zeit", schrieb die "Daily Mail".