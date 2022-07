Willkommen bei den "Heiligen": Das ist Ralph Hasenhüttls Welt

Wer durch Southampton schlendert und sich – auf Nachfrage – als Österreicher zu erkennen gibt, erfährt ein breites Grinsen. "Hey, our manager is from there, he is cool" – "Hey, unser Trainer ist von dort, der ist lässig", sprudelt es aus den Mündern. Nicht einfach so, sondern mit entsprechender Wertschätzung, was uns zu dem Schluss kommen lässt, dass der Premier-League-Klub mit dem Spitznamen "The Saints" ("Die Heiligen") mit Ralph Hasenhüttl durchaus zufrieden ist.