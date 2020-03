So hätte sich Willi Ruttensteiner die Vorbereitung auf die entscheidenden EM-Play-off-Spiele der israelischen Nationalmannschaft gegen Schottland nicht vorgestellt. Seit Mittwoch gehört der Wolferner zu jenen, die auf Anordnung des israelischen Gesundheitsministers unter Quarantäne gestellt wurden. Im OÖN-Interview erzählt er vom unfreiwilligen (Arbeits)-Alltag im Home Office in seinem Appartement am Meer.