Willi Ruttensteiner holte sich einen Österreicher als Co-Trainer nach Israel

Der 57-Jährige wurde am Donnerstag als neuer Assistenzcoach des Oberösterreichers vorgestellt. Marko arbeitete bis Dezember des Vorjahres beim ÖFB, wo er die Sportliche Leitung der Akademien innehatte und auch viele Jahre als Nachwuchs-Teamchef tätig war. Neben Marko ist auch der Israeli Marco Balbul neu im Betreuerteam des Nationalteams.

Israel trifft in Gruppe F der WM-Qualifikation auf Österreich, Schottland, Dänemark, Färöer und Moldau. Zum Auftakt am kommenden Donnerstag spielen Stürmerstar Eran Zahavi und Co. daheim gegen Dänemark. Gegen Österreich geht es am 4. September zu Hause bzw. am 12. November auswärts.