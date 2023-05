Wilde Meisterparty in Neapel eskalierte

Die Süditaliener kehrten erstmals seit 1990 wieder auf den Serie-A-Thron zurück, die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti sicherte sich den dritten "Scudetto" der Vereinsgeschichte nach den glorreichen Zeiten mit Legende Diego Maradona.

Spalletti wurde nach dem Schlusspfiff von den Emotionen überwältigt. Dem 64-jährigen Italiener kamen im TV-Interview bei DAZN die Tränen, als er im Moment des Triumphs seines vor vier Jahren verstorbenen Bruders gedachte. Beim Blick auf die Livebilder aus Neapel, wo zigtausende Fans feierten, sprach der Coach von der "größten Genugtuung". Es gebe Menschen, "die jetzt in der Lage sein werden, schwierige Momente in ihrem Leben zu überwinden, weil sie sich an diesen Moment erinnern. Diese Menschen haben all die Freude verdient", so Spalletti.

Mit blau schimmernden Haaren sprach Napoli-Kapitän Giovanni Di Lorenzo von einer "super verdienten" Meisterschaft. Zu Recht, die Tabelle weist einen Vorsprung von 16 Punkten auf Verfolger Lazio Rom aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper