Wieviel Geld es in der Champions League heuer zu verdienen gibt

Unglaubliche zwei Milliarden Euro werden in der Saison 2022/2023 in der europäischen Königsklasse ausgeschüttet. Allein für die Teilnahme an der Gruppenphase erhält jeder Starter 15,64 Millionen Euro aus dem mit 500,5 Millionen gefüllten UEFA-Topf. Für jeden Sieg in der Vorrunde gibt es 2,8 Millionen Euro, für jedes Remis 930.000 Euro. 600,6 Millionen an fixen UEFA-Geldern werden auf diese Weise ausgeschüttet.

Marschiert ein Verein mit sechs Siegen durch die Gruppenphase und gewinnt das Finale, ist mit 84,27 Millionen zu rechnen. Damit aber längst nicht genug: Zusätzlich werden die Klubs für ihr Europacup-Abschneiden der vergangenen zehn Jahre erfolgsabhängig entlohnt. Zudem gibt es noch den sogenannten Marktpool, der auf insgesamt 300,3 Millionen Euro geschätzt wird und in dem die Fernsehgelder enthalten sind. Dort wird eine Hälfte der TV-Einnahmen analog zum Abschneiden in der Liga aufgeteilt.

Wie sieht es zukünftig aus?

In der Zukunft wird sich der finanzielle Kuchen der Champions League sogar noch erhöhen: Ab der Saison 2024/25 gibt es in der reformierten Königsklasse 100 Spiele mehr, 19 statt 15 Spieltage stehen dann durch die Einführung des Ligaformats („Schweizer System“) auf dem Programm. 36 statt 32 Mannschaften sind involviert. Wie viel Geld dann zu holen ist, verrät der Blick auf den Verkauf der Medienrechte für die drei Europacup-Wettbewerbe: Rund 15 Milliarden Euro wird die UEFA für drei Spielzeiten (2024/25 bis 2026/27) insgesamt kassieren – für die drei davor gab es „nur“ 9,1 Milliarden.