"Wieder mit aller Macht attackieren"

Nach dem Champions-League-Aus des FC Bayern hat Lothar Matthäus kein Verständnis für den aus seiner Sicht zu sanften Umgang mit dem K.o. gegen Villarreal. "Die Verantwortlichen redeten das 1:1 schöner, als es war. Drei Großchancen sind nicht Bayern-like, Anspruch und Qualität eigentlich höher", schrieb der Deutsche in einer Kolumne für den "kicker".

Vorstandschef Oliver Kahn, ehemaliger Star-Torhüter und Matthäus’ Teamkollege, bekam sein Fett ab. "Er hat als Spieler Klartext geredet. Es wäre schön, wenn er dahin zurückkehren würde", betonte der 61-Jährige. "Er kann nicht sagen, dass man mit der eigenen Leistung zufrieden ist und bei Villarreal die Taktik nicht gesehen hat", schrieb Matthäus. "Wenn dies das Anspruchsdenken des FC Bayern ist, dann ist er in die falsche Richtung gerudert", meinte Deutschlands Rekord-Internationaler. Und weiter: "Es mangelte am Selbstverständnis, an Eins-gegen-eins-Situationen, an der Zielstrebigkeit nach vorne. Die klassische FC-Bayern-DNA fehlt, Verunsicherung hat sich eingeschlichen", so Matthäus.

Kahn hatte sich nach dem Scheitern schützend vor die Spieler gestellt und deren Einsatz und Willen hervorgehoben.

Bayern-Präsident Herbert Hainer gab sich in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung kämpferisch. "Wir sind alle enttäuscht, denn bei allem Respekt vor Villarreal ist das sicher nicht unser Anspruch, im Viertelfinale auszuscheiden", sagte der 67-Jährige. "Aber den FC Bayern hat immer ausgezeichnet, dass er nach Rückschlägen stärker zurückkommt. Genau das ist jetzt unsere Aufgabe."

Die Münchner müssen Meister werden, um die Saison noch einigermaßen zu retten. Fünf Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Verfolger Dortmund neun Punkte, da sollte nichts mehr anbrennen. Die Bayern gastieren am Sonntag in Bielefeld, der BVB empfängt morgen den VfL Wolfsburg.

"Wenn wir diese Saison mit dem zehnten Meistertitel in Folge abschließen, ist das eine historische Leistung in einer der Top-fünf-Ligen", betonte Hainer. "Darauf können wir sehr stolz sein. Und nächste Saison werden wir dann auch in der Champions League wieder mit aller Macht attackieren."