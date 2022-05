Wie Eintracht Frankfurt den Final-Traum lebt

Oliver Glasner hat heute (21 Uhr, ORF 1) die Riesenchance, Eintracht Frankfurt zum ersten Mal in ein Finale der Europa League zu führen. Der 47-jährige Riedauer verteidigt gegen West Ham vor ausverkauftem Haus einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel.

Die "Adler" haben diesem Match alles untergeordnet und am Montag in der deutschen Bundesliga beim 0:2 in Leverkusen den Schongang eingelegt.

Das war verständlich, weil die Hessen als aktuelle Tabellenelfte im Mittelfeld einzementiert sind. "Man hat an unserer Aufstellung gesehen, dass die Partie am Donnerstag absolute Priorität hat. Das war richtig, dazu stehe ich. Es geht um den ersten Finaleinzug nach über 40 Jahren", betonte Glasner.

Die einzige Möglichkeit, auch in der kommenden Saison international vertreten zu sein, serviert der Europacup. Die Eintracht muss am 18. Mai in Sevilla die Trophäe erobern, um sich ein Champions-League-Ticket zu sichern.

Erinnerungen an 1980

Den UEFA-Cup, das ist der Vorgängerbewerb der Europa League, hat Frankfurt übrigens schon einmal gewonnen. 1980 setzte sich der Traditionsverein in zwei Endspielen gegen Mönchengladbach aufgrund der mittlerweile abgeschafften Auswärtstorregel durch. Nach einer 2:3-Niederlage am Bökelberg gab es im Waldstadion einen 1:0-Sieg, den der viel zu früh verstorbene "Joker" Fred Schaub erst in der 81. Minute fixiert hatte.

Der Vater des aktuellen ÖFB-Teamspielers Louis Schaub (1. FC Köln) stürmte im Spätherbst seiner Karriere (1990 bis 1993) in Österreich für Admira/Wacker, den VfB Mödling und den FavAC.

Auch heuer könnte es ein rein deutsches Finale geben. RB Leipzig, das Team von Konrad Laimer, tritt ebenfalls um 21 Uhr (ServusTV) mit einem 1:0-Guthaben bei den Glasgow Rangers an. Zuletzt kam in der Meisterschaft Sand ins Getriebe, die Sachsen flogen nach Niederlagen gegen Union Berlin (1:2) und in Mönchengladbach (3:1) aus den Champions-League-Rängen.

Ein stimmungsvoller Abend

"Wir wissen, dass es im Ibrox Stadium nicht einfach wird", sagte Leipzig-Trainer Domenico Tedesco vor dem Trip nach Schottland, wo 50.000 Rangers-Fans die Atmosphäre anheizen werden. Richtig laut wird es auch im Deutsche Bank Park in Frankfurt sein. Die Eintracht-Fans haben mit der "Völkerwanderung" nach Barcelona, wo 30.000 Gäste-Fans das Camp Nou in eine Heimstätte verwandelt hatten, einen bleibenden Eindruck auf der Fußball-Weltkarte hinterlassen. Auch der 3:2-Auswärtssieg war in aller Munde. Jetzt wollen die "Adler" unbedingt zum Showdown nach Sevilla. "Ich habe unsere Spieler gefragt, wer schon einmal in einem internationalen Finale im Einsatz war", erzählte Glasner. "Bis auf Rafa Borre in Südamerika ist da niemand dabei. Das zeigt, dass es in der Karriere eines Spielers oder Trainers außergewöhnlich ist."

Frankfurts Abwehrchef Martin Hinteregger stand vor drei Jahren zumindest kurz vor einem Europa-League-Endspiel. Im Semifinale bei Chelsea scheiterte der Kärntner aber im Elfmeterschießen. Trainer war damals Adi Hütter, der heute Tribünengast sein wird. (alex)