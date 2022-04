Werden Frankfurt-Fans aus dem Stadion geworfen?

Schreibt Oliver Glasner heute mit Eintracht Frankfurt im Halbfinale der Fußball-Europa-League gegen West Ham United das nächste Fußball-Märchen? Das Hinspiel steigt heute (21 Uhr, ORF eins) im Londoner Olympiastadion. Gestern zeigte sich Glasner bestens gelaunt. Als beim Medientermin ein Scheinwerfer ausgefallen war, meinte der Riedauer: "Mir gefällt das, dann sieht man meine Falten nicht so gut." Sorgenfalten gibt es vor diesem Spiel ohnehin keine, sondern nur Freude und Euphorie vor dem Hinspiel in London.

West Hams historischer Upton Park, in dem der Ex-Verein von Marko Arnautovic mehr als 100 Jahre lang seine Heimspiele ausgetragen hatte, ist längst einer Wohnsiedlung gewichen. Stattdessen hat sich West Ham um rund 2,8 Millionen Euro pro Jahr im Olympiapark eingemietet.

Rund 60.000 Zuschauer werden dort heute mit dabei sein. Dass – wie beim Viertelfinale in Barcelona – wieder 30.000 Frankfurt-Fans Karten für dieses Spiel ergattern, und das Match damit zu einem Heimspiel machen, ist heute kaum möglich. In London soll es außerhalb des für 3000 Personen limitierten Auswärtssektors sehr strenge Kontrollen geben. Eintracht-Fans, die in anderen Sektoren erwischt werden, sollen aus dem Stadion geworfen werden. Besitzern von Dauerkarten, die ihre Tickets an Frankfurt-Fans verkaufen, werden die Abos entzogen. Und in England setzt man solche Drohungen auch wirklich um. Glasner: "Gegen Betis Sevilla waren im Achtelfinale auch nicht mehr als 3000 Zuschauer im Stadion – und die haben eine so großartige Stimmung gemacht, dass wir auch dieses Spiel gewinnen konnten."

Gernot Trauner (re.) Bild: (gepa)

Trauner will auch ins Finale

Für Gernot Trauner geht es mit Feyenoord Rotterdam ab heute um den Einzug ins Finale der UEFA Conference League. Trauner bekommt es nun mit Olympique Marseille rund um Superstar Dimitri Payet zu tun. Der französische Teamspieler hatte 2018 bereits Salzburg im Europa-League-Halbfinale beim Aus gegen die Franzosen zur Verzweiflung gebracht.