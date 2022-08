Die Bayern im Kaufrausch Das Maß aller Dinge bleibe weiterhin der FC Bayern, sagte Bochum-Trainer Thomas Reis über die Münchner, die 32 Meistertitel – zuletzt zehn in Folge – erobert haben. Auch in der Jubiläumssaison der deutschen Bundesliga (es ist die 60.) soll die Schale in den Trophäenschrank wandern. Nein, sie muss. „Wir haben einen Top-Kader“, betonte Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn. Auch Präsident Herbert Hainer strotzt trotz des Abgangs von Superstar Robert